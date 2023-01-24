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    Во сколько смотреть матч «Лацио» – «Милан»: 19 тур Серия А, 24 января 2023

    «Лацио» и «Милан» встретятся в матче 19-го тура Серии А.

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    Встреча пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», вместимость которого составляет 73 тысячи зрителей.

    «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Милан» идет вторым (38 очков).

    В пяти последних очных матчах «Милан» одержал четыре победы. Один раз выиграл «Лацио».

    В данном матче нет явного фаворита по мнению букмекера. Коэффициент на победу «Лацио» составляет 2,94. На ничью – 3,42. На выигрыш «Милана» можно поставить за 2,70.

    Где смотреть матч Лацио – Милан

    Прогноз на матч Лацио – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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