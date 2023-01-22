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    Где смотреть матч «Атлетик» – «Реал»: 18 тур Примера, 22 января 2023

    «Атлетик» и «Реал» сыграют в матче 18-го тура Примеры.

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    Встреча пройдет на стадионе «Сан Мамес Баррия».

    «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата (26 очков), «Реал» идет вторым (38 очков).

    • Игра состоится в воскресенье, 22 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Начало – в 23:00 мск.

    Букмекеры не видит в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Атлетика» составляет 3,0. На выигрыш «Реала» – 2,62. На ничью можно поставить за 3,56.

    Прогноз на матч Атлетик – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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