«Атлетик» и «Реал» встретятся в матче 18-го тура Примеры. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Атлетик: Унаи Симон – Йерай Альварес, Юри Берчиче, Дани Вивиан, Оскар Де Маркос – Микель Весга, Дани Гарсия – Ойхан Сансет, Нико Уильямс, Иньяки Уильямс – Горка Гурусета.
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Реал: Тибо Куртуа – Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер – Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Лука Модрич – Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.
Судья: Хосе Мартинес (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 51 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 28
Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», один раз выиграл «Атлетик».
В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: Реал с форой (0)
Где смотреть матч Атлетик – Реал