«Атлетик» и «Реал» встретятся в матче 18-го тура Примеры. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хосе Мартинес (Испания)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 51 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 28

Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», один раз выиграл «Атлетик».

В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.

Коэффициенты:

Победа Атлетика – 3.00

Ничья – 3.56

Победа Реала – 2.62

Прогноз на матч: Реал с форой (0)

Где смотреть матч Атлетик – Реал

Во сколько смотреть матч Атлетик – Реал