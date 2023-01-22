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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Атлетик» – «Реал»: 18 тур Примера, 22 января 2023

    «Атлетик» и «Реал» встретятся в матче 18-го тура Примеры. Игра пройдет в воскресенье, 22 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Хосе Мартинес (Испания)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 51 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 28

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», один раз выиграл «Атлетик».

    В последний раз команды встречались 3 февраля 2022 года – баскский клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол забил Алекс Беренгер.

    Коэффициенты:

    • Победа Атлетика – 3.00
    • Ничья – 3.56
    • Победа Реала – 2.62

    Прогноз на матч: Реал с форой (0)

    Где смотреть матч Атлетик – Реал

    Во сколько смотреть матч Атлетик – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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