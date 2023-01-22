«Атлетик» и «Реал» встретятся в матче 18-го тура Примеры.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Сан Мамес Баррия». «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата (26 очков), «Реал» идет вторым (38 очков).

В пяти последних очных матчах «Реал» одержал четыре победы. Один раз выиграл баскский клуб.

Игра состоится в воскресенье, 22 января.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Начало – в 23:00 мск.

Букмекеры не видит в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Атлетика» составляет 3,0. На выигрыш «Реала» – 2,62. На ничью можно поставить за 3,56.

Где смотреть матч Атлетик – Реал

Прогноз на матч Атлетик – Реал