Жена Карпина раскрыла подробности беседы с мужем перед его назначением в сборную России

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о разговоре с мужем, когда он получил предложение возглавить национальную команду.

«У нас нет разделения обязанностей, так же, как и главы семьи, потому что мы все обсуждаем и решаем вместе. Мы даже одежду друг другу фотографируем в магазине перед покупкой.

Например, назначение в сборную мы тоже обсуждали, то есть не так, что он решил, и меня поставил в известность.

Ему предложили стать тренером сборной, при этом из «Ростова» он не собирался уходить, и он меня спрашивал: «Ты справишься, если меня никогда не будет дома?».

Если бы я расплакалась и сказала: «Нет, я точно не справлюсь», он бы не стукнул кулаком и не сказал: «Нет, я решил».

Если честно, я не знаю семьи, где есть глава. В счастливой семье, я убеждена, главы две», – заявила Карпина.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.

В ноябре РФС продлил с ним контракт до 1 августа 2024 года.

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