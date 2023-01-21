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    Жена Карпина раскрыла подробности беседы с мужем перед его назначением в сборную России

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о разговоре с мужем, когда он получил предложение возглавить национальную команду.

    «У нас нет разделения обязанностей, так же, как и главы семьи, потому что мы все обсуждаем и решаем вместе. Мы даже одежду друг другу фотографируем в магазине перед покупкой.

    Например, назначение в сборную мы тоже обсуждали, то есть не так, что он решил, и меня поставил в известность.

    Ему предложили стать тренером сборной, при этом из «Ростова» он не собирался уходить, и он меня спрашивал: «Ты справишься, если меня никогда не будет дома?».

    Если бы я расплакалась и сказала: «Нет, я точно не справлюсь», он бы не стукнул кулаком и не сказал: «Нет, я решил».

    Если честно, я не знаю семьи, где есть глава. В счастливой семье, я убеждена, главы две», – заявила Карпина.

    • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
    • В ноябре РФС продлил с ним контракт до 1 августа 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2519

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Сборной тоже вместе руководите судя по результатам?

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      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 2 часа назад

      ,,потому что мы все обсуждаем и решаем вместе,,................. ,,Если бы я расплакалась и сказала: «Нет, я точно не справлюсь», он бы не стукнул кулаком и не сказал: «Нет, я решил».
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      Сама себе противоречит)) хорошее совместное решение......,,я сказал, так и будет,,)))))

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