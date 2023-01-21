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  • Тикнизян: «Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за 5 миллионов евро»

Тикнизян: «Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за 5 миллионов евро»

21 января 2023, 12:27
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об отношении к тому, что его купили у ЦСКА за 5 миллионов евро.

– Все вокруг знают вашу с Марадишвили трансферную стоимость для «Локомотива». У вас есть дополнительная ответственность по этому поводу? Деньги-то немаленькие.

– Первый месяц после перехода меня самого пугала сумма, за которую меня купил «Локомотив». Тогда еще читал все комментарии под новостями и воспринимал все близко к сердцу.

Это все влияло на мое настроение. Сам себе внушал, что это неправильно, столько не стою. Но опять же: ко мне какие претензии?

Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за пять миллионов евро. Никого на коленях не упрашивал, чтобы этот трансфер состоялся.

«Локомотив» проявил интерес, а я в тот момент не получал достаточно игровой практики в ЦСКА. Когда есть предложение от топ-клуба, а ты в таком положении, хочешь или не хочешь, но обязан соглашаться.

Вопрос был вообще не в деньгах: вы сравните, сколько я играл там, и сколько времени получаю здесь.

Сейчас об этой истории уже не думаю, не имеет смысла. Да, наверное, все еще есть люди, которые говорят: «Да за них переплатили». Но это их проблемы.

Меня купил клуб, мое дело – оправдывать это доверие, оправдывать сумму трансфера. Надеюсь, во второй части чемпионата это будет получаться.

  • «Локо» оформил трансфер Тикнизяна в августе 2021 года.
  • С тех пор он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (1)
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SLADE2019
1674297556
На сегодняшний день, можно определенно сказать, что оба не в свой клуб попали. Особенно Марадашвили. Тикнизян же рано или поздно показал бы, что защита не его удел. Повыше бы ему бегать. А с его физическими данными в обороне сейчас не играют.
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