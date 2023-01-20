Петржела прокомментировал отказ «Торпедо» подписывать Дзюбу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о сорвавшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».
– Как вы думаете, отказ «Торпедо – сильный удар по самолюбию Дзюбы?
– Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.
- Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?
– Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол.
Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.
– Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?
– Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс.
Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет.
– В клубы РПЛ Дзюбе идти уже не стоит? Только в команды низших лиг?
– Да. Ему уже не хватает скорости.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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