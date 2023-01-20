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    Петржела прокомментировал отказ «Торпедо» подписывать Дзюбу

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о сорвавшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

    – Как вы думаете, отказ «Торпедо – сильный удар по самолюбию Дзюбы?

    – Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

    - Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?

    – Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол.

    Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.

    – Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?

    – Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс.

    Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет.

    – В клубы РПЛ Дзюбе идти уже не стоит? Только в команды низших лиг?

    – Да. Ему уже не хватает скорости.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.01.2023 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2000

      DMитрий 1 час назад

      Похоже у Петржелы есть личный пиар-журналист, а на бомбардире работает его скрытный фанат. С.у.к.а... дня не проходит чтобы пары реплик не появилось в эфире!

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