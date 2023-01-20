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    Писарев: «У сборной России в 2023 году будет 5 окон для матчей»

    Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о планах национальной команды на 2023-й год.

    «Будет пять окон на 2023 год. По соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС, который ищет их», – сказал Писарев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • 3 последних товарищеских матча россияне провели с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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