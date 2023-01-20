Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Говорил то, что не нравилось «Газпрому». Петржела объяснил, почему его уволили из «Зенита»

«Говорил то, что не нравилось «Газпрому». Петржела объяснил, почему его уволили из «Зенита»

20 января 2023, 12:26
7

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему его уволили из петербургского клуба в 2006 году.

– Я сделал ошибку. Меня провоцировали журналисты. Все время спрашивали: что вы будете делать, когда в «Зенит» придет «Газпром» и будет вам указывать, как тренировать, кого ставить в состав? Я давал интервью, чувствовал при этом дискомфорт.

Думаю, это была не только моя вина. Константин Сарсания, работавший тогда на «Зенит», не поддержал меня. Он сидел в Москве, где были «Газпром» и его генералы. Я общался только с Фурсенко, новым президентом «Зенита», больше ни с кем.

– То есть, журналисты сыграли решающую роль?

– Я никогда не отказывался от общения с ними. Но тогда они все время спрашивали меня про «Газпром», который купил «Зенит». Мне это очень не нравилось. Я говорил, что не указываю руководителям «Газпрома», куда им крутить трубы, пусть они мне тоже не указывают, как тренировать. Говорил то, что не нравилось «Газпрому».

Еще постоянно звонили менеджеры, предлагали «Зениту» дорогих игроков. Я не хотел, чтобы клуб платил за них большие деньги. У нас были русские ребята, хорошая команда, которая могла развиваться.

– Не сошлись, значит, вы во взглядах с руководителями «Зенита».

– Для меня был удар, когда сказали, что банкир Трактовенко продал клуб «Газпрому». Эта новость меня убила. Мы начали общаться с новым президентом «Зенита». Решать вопросы было сложно. Любую просьбу надо было согласовывать на совете директоров в Москве. Раньше мы садились в Питере и быстро все решали.

У «Газпрома» – своя политика. С другой стороны, не стоит работать в одной команде слишком долго. Это сложно психологически.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита» 2
Опубликовано фото Мостового в форме «Локомотива» 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Петржела Властимил
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1674212361
Как в том анекдоте. Они не торгуют семечками, а я не даю денег взаймы.
Ответить
Марк Аврелий!
1674219237
поменьше в казино деньги тратить надо было
Ответить
ААМ
1674226288
Болтун, заявлявший, что Зенит никогда не будет ЧР
Ответить
mamba9090909
1674229504
Трепло. Его стали часто замечать в казино. На этой теме и получился скандал.
Ответить
Mariner
1674247333
Тут сразу несколько причин: 1) Постоянно всплывало, что у него зависимость от азартных игр 2) Отказывался от крутых трансфером, как он сам сказал 3) Он не тот тренер, к которому поедут крутые игроки 4) Он не на том уровне, каким Газпром хотел видеть Зенит. Вообще максимум тупизны в этом вью. Любой тренер и вообще сотрудник должен только радоваться, что у клуба новый, более богатый владелец, а этот заявляет, что "эта новость его убила".
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
9
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
25
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
25
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
17
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
30
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
198
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+