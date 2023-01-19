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    Сборная России проведет один матч в марте

    Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что национальная команда проведет один матч в марте.

    — Одновременно в ОАЭ восемь клубов РПЛ — это очень удобно по логистике: можно смотреть матчи, общаться с тренерскими составами команд. Также есть хаб в Турции, где работает Юра Никифоров.

    — Какие у вас задачи?

    — Смотреть футболистов. В марте будет окно ФИФА, мы планируем сыграть матч. Так что нужно собирать информацию. У кого‑то из игроков поменялся тренер, кто‑то был травмирован в прошлом году. Поэтому важно понимать, кто из футболистов в каком состоянии.

    Да, пока они под нагрузками, но это все информативно для нас.

    — Кто может попасть в состав сборной?

    — Расширенный список из тридцати с лишним игроков у нас был с последних матчей. За ними мы и следим. Если кто‑то появится еще, то будем смотреть в официальных матчах, когда возобновятся чемпионат и Кубок России. Приглашение получат те, кто проявит себя в официальных матчах.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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