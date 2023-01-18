«Химки» разрешили Тихому искать новый клуб. Им интересуются в Турции

Руководство «Химок» разрешило защитнику Дмитрию Тихому искать новый клуб, сообщает Metaratings.

Ранее главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев не взял Тихого и еще ряд футболистов «Химок» на сбор в Турцию.

В Тихом заинтересован «Торпедо» и лично главный тренер клуба Андрей Талалаев, ранее работавший с игроком в «Химках». Кроме того, 30-летним футболистом интересуется клуб из Турции.

Тихий в Химках с 2019 года.

При нем команда вернулась в РПЛ.

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