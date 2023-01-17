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    Языджи может вернуться в Россию летом

    Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключил, что его клиент вернется в Россию в летнее трансферное окно.

    «Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», – заявил Чебеджи.

    В декабре сообщалось, что в экс-футболисте ЦСКА заинтересованы «Зенит» и «Динамо».

    • Языджи принадлежит «Лиллю».
    • 25-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне Суперлиги у Языджи 6 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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