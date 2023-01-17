Языджи может вернуться в Россию летом

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключил, что его клиент вернется в Россию в летнее трансферное окно.
«Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», – заявил Чебеджи.
В декабре сообщалось, что в экс-футболисте ЦСКА заинтересованы «Зенит» и «Динамо».
- Языджи принадлежит «Лиллю».
- 25-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне Суперлиги у Языджи 6 матчей.
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Источник: «РБ Спорт»