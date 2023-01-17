Языджи может вернуться в Россию летом

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключил, что его клиент вернется в Россию в летнее трансферное окно.

«Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», – заявил Чебеджи.

В декабре сообщалось, что в экс-футболисте ЦСКА заинтересованы «Зенит» и «Динамо».

Языджи принадлежит «Лиллю».

25-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне Суперлиги у Языджи 6 матчей.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева