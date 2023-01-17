Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аршавин – противостоянии «Зенита» и «Спартака»: «За эти полгода изменилось многое»

    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о противостоянии клуба из Петербурга со «Спартаком».

    «Многое изменилось за эти полгода. Перед тем, как клубы играли в Суперкубке, было общее понимание, что «Спартак» приедет, получит свои дежурные много голов. Здесь все было по‑другому.

    Началось все с игры не в чемпионате, а когда «Спартак» обыграл «Зенит» в матче на Кубок. «Зенит» дал возможность «Спартаку» поверить, что они могут, вернул их веру в себя, не только команды из 11 человек, но всего клуба.

    «Спартак» приехал в гости к «Зениту», они увереннее себя чувствовали на поле. «Зенит» не смог сделать то, что не привык, может, выплеснулся нерв. «Зенит» победил, но это ничего не дало нам, потому что мы отправились в Путь регионов, – сказал Аршавин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет вторым и отстает на 6 очков.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Депутат Госдумы Журова рассказала, за какой клуб РПЛ она болеет 4
    Вендел присоединится к «Зениту» в Катаре 18-19 января. Сообщалось, что он может уйти 1
    Тренер «Зенита»: «В Бразилии пишут, что Педро сильнее Эндрика, которого приобрел «Реал» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11098

      alp 16 минут назад

      а сколько было запахов из Москвы по поводу игры в Питре!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11