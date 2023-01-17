Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о противостоянии клуба из Петербурга со «Спартаком».

«Многое изменилось за эти полгода. Перед тем, как клубы играли в Суперкубке, было общее понимание, что «Спартак» приедет, получит свои дежурные много голов. Здесь все было по‑другому.

Началось все с игры не в чемпионате, а когда «Спартак» обыграл «Зенит» в матче на Кубок. «Зенит» дал возможность «Спартаку» поверить, что они могут, вернул их веру в себя, не только команды из 11 человек, но всего клуба.

«Спартак» приехал в гости к «Зениту», они увереннее себя чувствовали на поле. «Зенит» не смог сделать то, что не привык, может, выплеснулся нерв. «Зенит» победил, но это ничего не дало нам, потому что мы отправились в Путь регионов, – сказал Аршавин.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет вторым и отстает на 6 очков.

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