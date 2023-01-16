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    Юран назвал условие, при котором «Спартак», ЦСКА и «Динамо» смогут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.

    Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.

    «Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего — центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно», – сказал Юран.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      valolemy 8 минут назад

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      Рейтинг: +1844

      alefreddy 34 минуты назад

      все по делу а еще и от балласта избавиться

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      Рейтинг: +181

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Кто там претендует на золотые медали? Гыгыгы

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