Юран назвал условие, при котором «Спартак», ЦСКА и «Динамо» смогут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

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Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Вот если «Спартак», ЦСКА и «Динамо» купят топовых легионеров, тогда легкой жизни в РПЛ у «Зенита» уже не будет. Но пока на трансферном рынке не все срабатывают так же эффективно, как клуб из Санкт-Петербурга.
Возьмем ЦСКА. Там ведь иностранцев хватает, однако их КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже Карраскаль и Медина, которые феерили на старте сезона, осенью потускнели. Что с ними случилось — загадка! То ли решили, что дальше будут обыгрывать всех на одной ноге, и снизили к себе требования, то ли по другим причинам растеряли форму.
«Спартак» тоже нуждается в усилении. Прежде всего — центр обороны, где до сих пор не нашли замену Жиго. В итоге задергали Литвинова, который выходит то там, то в опорной зоне. В команде, которая претендует на золотые медали, такого быть не должно», – сказал Юран.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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