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    Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход украинца Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    • «Челси» заплатил за 22-летнего игрока 70 миллионов евро, еще 30 предусмотрены в качестве бонусов.
    • Переход украинца попал в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории.

    «Мне трудно сказать сильнее ли украинские футболисты наших, потому что я не слежу за их футболом, не могу сказать, кто лучше на сегодняшний день.

    Трансфер Мудрика за большую цену – это либо какие-то спекулятивные моменты, которых в футболе достаточно, либо они реально его отслеживали долго, и он по-настоящему стоит этих денег.

    При этом есть много случаев, когда деньги шли не за товар, а за сделку. Поэтому не думаю, что Мудрик по своим игровым качествам приближается к таким великим футболистам как Месси или еще кто-то.

    Я сам в смятении от такой суммы, но однозначно ответить не могу, потому что не могу разобраться откуда в нашем футболе такие цифры берутся. Простые футболисты, а суммы за них платят огромные, потом выясняется, что это афера.

    Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Семиным работал в киевском «Динамо» и видел, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок.

    Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставит задачи, понимать зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», – сказал Игнатьев.

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    Источник: Metaratings

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    16.01.2023 13:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1847

      alefreddy 16 января, 17:12

      все верно пока это так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3325

      FRZZ 16 января, 15:44

      Однозначно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12871

      Алексей З 16 января, 15:33

      Всё идёт от ШКОЛЫ.
      Конспекты Лобановского котируются в Европе.
      Физика , прессинг взяты на вооружение практически всеми. Так и готовят ребят в Украине.
      Наши "бесковские стеночки" только для внутреннего потребления, да и это ставить некому.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1466

      elessar arnor > Алексей З 16 января, 17:07

      уверен? а до этого как тренировали? снова империя нагрянула с одного места?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20637

      derrik2000 16 января, 14:42

      А что, кто-то оспаривал это?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24005

      DOCTOR PENALTY 16 января, 13:50

      Трудно не согласиться с уважаемым специалистом.

      6
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