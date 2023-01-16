Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход украинца Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

«Челси» заплатил за 22-летнего игрока 70 миллионов евро, еще 30 предусмотрены в качестве бонусов.

Переход украинца попал в топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории.

«Мне трудно сказать сильнее ли украинские футболисты наших, потому что я не слежу за их футболом, не могу сказать, кто лучше на сегодняшний день.

Трансфер Мудрика за большую цену – это либо какие-то спекулятивные моменты, которых в футболе достаточно, либо они реально его отслеживали долго, и он по-настоящему стоит этих денег.

При этом есть много случаев, когда деньги шли не за товар, а за сделку. Поэтому не думаю, что Мудрик по своим игровым качествам приближается к таким великим футболистам как Месси или еще кто-то.

Я сам в смятении от такой суммы, но однозначно ответить не могу, потому что не могу разобраться откуда в нашем футболе такие цифры берутся. Простые футболисты, а суммы за них платят огромные, потом выясняется, что это афера.

Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере были, когда я с Семиным работал в киевском «Динамо» и видел, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Все из-за тренировочного процесса и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок.

Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставит задачи, понимать зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», – сказал Игнатьев.

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