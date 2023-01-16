«Челси» купил Мудрика, Головин и Кокорин сделали ассисты, «Барса» победила «Реал» и другие новости

Роналду будет капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ»

Контракт Дзюбы с «Торпедо» будет рассчитан до лета

«Мидтьюлланд» арендовал полузащитника «Ростова»

Карраскалю в матче с «Симбой» разбили нос и сломали зуб

ЦСКА вел в два мяча, но сыграл вничью с «Симбой» из Танзании (2:2)

«Челси» объявил о трансфере Мудрика. Контракт до 2031 года

Головин сделал ассист в матче с «Аяччо». «Монако» разгромил соперника со счетом 7:1

Кокорин сделал ассист за «Арис», его команда проиграла со счетом 3:4

Болельщик «Тоттенхэма» пнул ногой вратаря «Арсенала» Рэмсдейла

«Барселона» победила в финале Суперкубка Испании «Реал» (3:1), у Гави 1+2