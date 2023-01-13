«Вдруг Интерпол нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер станет удивительно хорош». Губерниев – о Промесе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

«По моим ощущениям, Квинси скрывается от нидерландского правосудия. Такая у него жизнь. Что прямо и подтверждается его непоездкой на сборы с командой в ОАЭ.

Вдруг Интерпол неожиданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош.

«Спартак» не расторгнет контракт с Квинси, потому что он сильный, системообразуюший игрок. Пользы от Промеса больше, чем вреда.

Российский паспорт – единственный выход для Квинси? А кто ему даст российское гражданство и за какие такие заслуги?

Желание жить в России? Он не желает жить в России, а хочет смотаться от голландского правосудия. Знаем мы таких влюбленных в Россию!» – заявил Губерниев.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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