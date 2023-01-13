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  • «Вдруг Интерпол нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер станет удивительно хорош». Губерниев – о Промесе

«Вдруг Интерпол нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер станет удивительно хорош». Губерниев – о Промесе

13 января 2023, 18:09
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

«По моим ощущениям, Квинси скрывается от нидерландского правосудия. Такая у него жизнь. Что прямо и подтверждается его непоездкой на сборы с командой в ОАЭ.

Вдруг Интерпол неожиданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош.

«Спартак» не расторгнет контракт с Квинси, потому что он сильный, системообразуюший игрок. Пользы от Промеса больше, чем вреда.

Российский паспорт – единственный выход для Квинси? А кто ему даст российское гражданство и за какие такие заслуги?

Желание жить в России? Он не желает жить в России, а хочет смотаться от голландского правосудия. Знаем мы таких влюбленных в Россию!» – заявил Губерниев.

  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
  • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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NewLife
1673623085
Уже пора, чтобы к тебе нагрянули люди в белых халатах со смирительными рубашками. Ты еще успеешь узнать, как хороши вечера в псих больнице.
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сутулая собака и лисы
1673624053
в рф за тыкание ножом в людей условку дают. пусть квинси привозит своих родственников сюда.
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сутулая собака и лисы
1673624529
пусть привозит и своих родственников сюда. тут "можно" тыкать ножом в людей, пока не убьёшь, полиция не приедет. тем более квинси по сути мигрант, извинений на камеру будет достаточно. главное стаканчиками только не кидаться. вот с этим строго.
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serhio80
1673624605
Да закройте уже дурачка Губерниева) какой Интерпол если следствие не окончено? На основании чего гражданство? Ну тоже законы покури)
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ААМ
1673627577
Если это случится, то будут пострадавшие от смеха.
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ВетеR
1673637632
спартаковский "наркобарон" будет теперь сцаться от каждого полицейского в окрестностях гляди, ещё на поле обосрётся
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АЛЕКС 58
1673668343
Герой Свинси! На поле всё из-подтишка и за спины,и в жизни такое же ссыкло. Не поедет он в марте на суд,обсерется как всегда
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