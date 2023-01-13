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    «Вдруг Интерпол нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер станет удивительно хорош». Губерниев – о Промесе

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с неучастием Квинси Промеса в зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ.

    «По моим ощущениям, Квинси скрывается от нидерландского правосудия. Такая у него жизнь. Что прямо и подтверждается его непоездкой на сборы с командой в ОАЭ.

    Вдруг Интерпол неожиданно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош.

    «Спартак» не расторгнет контракт с Квинси, потому что он сильный, системообразуюший игрок. Пользы от Промеса больше, чем вреда.

    Российский паспорт – единственный выход для Квинси? А кто ему даст российское гражданство и за какие такие заслуги?

    Желание жить в России? Он не желает жить в России, а хочет смотаться от голландского правосудия. Знаем мы таких влюбленных в Россию!» – заявил Губерниев.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1184

      сутулая собака и лисы 43 секунды назад

      пусть привозит и своих родственников сюда.
      тут "можно" тыкать ножом в людей, пока не убьёшь, полиция не приедет.
      тем более квинси по сути мигрант, извинений на камеру будет достаточно.

      главное стаканчиками только не кидаться.
      вот с этим строго.

      0
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      Рейтинг: +16668

      NewLife 24 минуты назад

      Уже пора, чтобы к тебе нагрянули люди в белых халатах со смирительными рубашками. Ты еще успеешь узнать, как хороши вечера в псих больнице.

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      Рейтинг: +207

      Боратти > NewLife 20 минут назад

      Тебя когда выпустили, или с_винь_я сама сбежала с громкими визгами? Гы-гы-гы!

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