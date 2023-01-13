Поттер оценил дебют Фелиша за «Челси». Он удалился в первом матче

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре новичка команды Жоау Фелиша.
- Португалец дебютировал в матче с «Фулхэмом».
- Он вышел в старте, а на 58-й минуте получил прямую красную карточку.
- Вдесятером «Челси» проиграл со счетом 1:2.
«Фелиш сделал подкат в атаке, в котором не было злого умысла. Но я понимаю, почему его удалили.
Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – заявил Поттер.
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Источник: BBC