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    Поттер оценил дебют Фелиша за «Челси». Он удалился в первом матче

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре новичка команды Жоау Фелиша.

    • Португалец дебютировал в матче с «Фулхэмом».
    • Он вышел в старте, а на 58-й минуте получил прямую красную карточку.
    • Вдесятером «Челси» проиграл со счетом 1:2.

    «Фелиш сделал подкат в атаке, в котором не было злого умысла. Но я понимаю, почему его удалили.

    Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – заявил Поттер.

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    Источник: BBC

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