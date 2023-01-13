Поттер оценил дебют Фелиша за «Челси». Он удалился в первом матче

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре новичка команды Жоау Фелиша.

Португалец дебютировал в матче с «Фулхэмом».

Он вышел в старте, а на 58-й минуте получил прямую красную карточку.

Вдесятером «Челси» проиграл со счетом 1:2.

«Фелиш сделал подкат в атаке, в котором не было злого умысла. Но я понимаю, почему его удалили.

Он был действительно хорош, вы могли видеть его качество в игре, так что это вдвойне разочаровывает нас», – заявил Поттер.

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