Аршавин: «Еще рановато называть «Зенит» русской «Баварией»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения клуба из Петербурга с «Баварией».
— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?
— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.
— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?
— Не знаю.
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Клуб из Петербурга ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата.
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Источник: Sport24