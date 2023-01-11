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    Аршавин: «Еще рановато называть «Зенит» русской «Баварией»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения клуба из Петербурга с «Баварией».

    — Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

    — Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.

    — Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

    — Не знаю.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб из Петербурга ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14258

      playsh 3 минуты назад

      Андрейка такую чушь накартавил,ай да-ну...Видимо,славненько покурил накануне.

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      Рейтинг: +501

      Болотоход 27 минут назад

      Этот неадекватный эксперт как нес ахинею так и несет!

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      Рейтинг: +501

      Болотоход 46 минут назад

      Ой дурак! Газа обнюхался?

      1
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      Рейтинг: +16764

      Barmaleushka > Болотоход 29 минут назад

      Нииииии , Пахмелий одеколону напилси и кричит "гаспромфсёкуил" .

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      Рейтинг: +468

      the teacher 53 минуты назад

      Сначала пусть Спартачей догонят по чемпионствам подряд, будут питерскими пищевиком

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      Рейтинг: +16764

      Barmaleushka > the teacher 28 минут назад

      Бромантану столько нет .

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