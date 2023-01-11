Аршавин: «Еще рановато называть «Зенит» русской «Баварией»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения клуба из Петербурга с «Баварией».

— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.

— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

— Не знаю.

«Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

Клуб из Петербурга ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата.

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