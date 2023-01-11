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  • Аршавин: «Еще рановато называть «Зенит» русской «Баварией»

Аршавин: «Еще рановато называть «Зенит» русской «Баварией»

11 января 2023, 16:55
5

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения клуба из Петербурга с «Баварией».

— Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

— Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.

— Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

— Не знаю.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб из Петербурга ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Бавария Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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the teacher
1673446564
Сначала пусть Спартачей догонят по чемпионствам подряд, будут питерскими пищевиком
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Plyash
1673449547
Андрейка такую чушь накартавил,ай да-ну...Видимо,славненько покурил накануне.
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сутулая собака и лисы
1673451014
так мне кто-нибудь ответит, почему ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания монополист на газ финансирует не рфс (и развитие футбола в рф), а только одну из команд рпл. т.е. кто-то решил, что государственные деньги очень нужны... зениту! при этом эта гос. "поддержка" позволяет построить стадион за 43 лярда и скупать игроков по 25-40 лямов. как это объяснить? или я опять услышу только про "это чужие деньги", "не завидуй" и про "свиней"? я с удовольствием почитаю аргументы от адекватных людей.
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raritet
1673454422
Все правильно, до Баварии Зениту нынешнему далеко. Во-первых нет постоянной подпитки из своих воспитанников. Убери Барриоса и еще пару бразил и Зенит уже далеко-далеко не Бавария. Во-вторых, нужна постоянная практика Европейских кубков. Даже , если результат , поначалу отрицательный, постепенно команда матереет. А так нет первого и второго и все: развития нет, потому как нет стимулов, а деньги так себе стимул.
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mutabor0992
1673465661
Два идиота!Один задает ипанутые вопросы,второй дает такие же ответы.
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