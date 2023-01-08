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Аршавин считает, что «Зениту» нужен Сафонов

8 января 2023, 23:22
6

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команде не помешал бы вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрeл бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов. За 10 надо брать даже не думая.

Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом», – сказал Аршавин.

  • 23-летний Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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шахта Заполярная
1673217990
Во блин , немытым надо, а Краснодару выходит нет. Пятьдесят лямов зелени и тогда можно поговорить.
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Давид59
1673242222
Эта тема уже была, когда Крицюк травмировался. Получили отказ. Опять эту тему мусолить?
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ААМ
1673244316
Пожалуй Аршавин прав.
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Argon
1673256025
Как не крути, Зенит и так сейчас самый сильный клуб РПЛ. Усиливаться ослабляя другие клубы РПЛ, это как во-дворе собрать в одну команду самых сильных игроков. Интересно только одной команде. В нынешних реалиях, лучше вложите деньги и прокачайте своих.
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zigbert
1673265157
Пусть уж Сафонов остается в Краснодаре. Там он нужней. И для чего укреплять Зенить при отсутствии евро кубков.
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