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    Аршавин считает, что «Зениту» нужен Сафонов

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команде не помешал бы вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

    «Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрeл бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов. За 10 надо брать даже не думая.

    Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом», – сказал Аршавин.

    • 23-летний Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    08.01.2023 23:22
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