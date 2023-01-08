Аршавин считает, что «Зениту» нужен Сафонов

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команде не помешал бы вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрeл бы я Сафонова за 20 миллионов евро? Нет, за 10 миллионов. За 10 надо брать даже не думая.

Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом», – сказал Аршавин.

23-летний Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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