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«Вы смотрите футбол жопой». Аршавин – критикам Алипа

8 января 2023, 17:50
5

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил выкуп защитника Нуралы Алипа.

«Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Данилу Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее.

Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой», – сказал Аршавин.

  • Алип в прошлом году выкуплен у «Кайрата».
  • Игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Алипа 4 матча.

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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Алип Нуралы
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1673190832
Твой Алип мешок, которых еще надо поискать
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vsolon
1673191176
Андрей это у них морды такие..... а не жопа
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ArReal
1673199415
Я видел матчи Алипа ...впервые в матче кубка с Крыльями Советов..но если честно удивлялся..как часто он проигрывает позицию...Мощный и быстрый - бесспорно...для защитника классно...но основные критерии отбор и выбор позиции..не нужно толкаться и бежать, если ты сыграл заранее на опережение и начал развитие атаки!Что касается Аршавина - он наверное посоветовал его арендовать и теперь до конца топит за свой вариант! может он и лучше ..
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шахта Заполярная
1673202813
Я только за, если немытые переключатся на рынок алипов. И близко и не так дорого.
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raritet
1676660028
Начать нужно с того,что казахи по своей сути не футболисты. А за этого казаха говорит не только статистика. Сразу видно ,что это будет то место в команде ,через которое Зенит рискует не удержать первое место. Скорее всего , Андрюха и притащил это барахло . Зачем нам мощность этого казаха, нам нужен защитник.
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