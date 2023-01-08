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    «Вы смотрите футбол жопой». Аршавин – критикам Алипа

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил выкуп защитника Нуралы Алипа.

    «Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Данилу Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее.

    Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой», – сказал Аршавин.

    • Алип в прошлом году выкуплен у «Кайрата».
    • Игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Алипа 4 матча.

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      vsolon 8 минут назад

      Андрей это у них морды такие..... а не жопа

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      Рейтинг: +14120

      Skull_Boy 14 минут назад

      Твой Алип мешок, которых еще надо поискать

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