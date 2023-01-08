«Вы смотрите футбол жопой». Аршавин – критикам Алипа

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил выкуп защитника Нуралы Алипа.

«Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Данилу Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее.

Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой», – сказал Аршавин.

Алип в прошлом году выкуплен у «Кайрата».

Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Алипа 4 матча.

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