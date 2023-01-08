«ФНЛ будет оптимальным вариантом». Петржела – о будущем Дзюбы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда команды Артема Дзюбы.
«Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», – сказал чех.
- 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»