Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «ФНЛ будет оптимальным вариантом». Петржела – о будущем Дзюбы

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда команды Артема Дзюбы.

    «Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», – сказал чех.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Лoкoмотив» подписал Пиняева

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Ари посоветовал Дзюбе вернуться в «Спартак»
    Каррера: «Россияне любят Дзюбу. Он герой ЧМ-2018» 1
    Стало известно, почему Дзюба не перешел в «Пари НН» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11