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    Месси признан спортсменом года по версии L’Equipe. В топ-10 попали три футболиста

    Французское издание L’Equipe объявило имя лучшего спортсмена 2022 года.

    Им стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занял второе место.

    Топ-10 рейтинга лучших спортсменов года:

    • Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
    • Килиан Мбаппе (футбол, 381)
    • Рафаэль Надаль (теннис, 285)
    • Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
    • Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
    • Карим Бензема (футбол, 195)
    • Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
    • Стефен Карри (баскетбол, 139)
    • Антуан Дюпон (регби, 105)
    • Давид Попович (плавание, 98).

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    Источник: L’Equipe

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