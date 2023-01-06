Месси признан спортсменом года по версии L’Equipe. В топ-10 попали три футболиста

Французское издание L’Equipe объявило имя лучшего спортсмена 2022 года.

Им стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занял второе место.

Топ-10 рейтинга лучших спортсменов года:

Лионель Месси (футбол, 808 баллов)

Килиан Мбаппе (футбол, 381)

Рафаэль Надаль (теннис, 285)

Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)

Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)

Карим Бензема (футбол, 195)

Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)

Стефен Карри (баскетбол, 139)

Антуан Дюпон (регби, 105)

Давид Попович (плавание, 98).

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