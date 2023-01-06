Месси признан спортсменом года по версии L’Equipe. В топ-10 попали три футболиста

Французское издание L’Equipe объявило имя лучшего спортсмена 2022 года.
Им стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его одноклубник Килиан Мбаппе занял второе место.
Топ-10 рейтинга лучших спортсменов года:
- Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
- Килиан Мбаппе (футбол, 381)
- Рафаэль Надаль (теннис, 285)
- Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
- Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
- Карим Бензема (футбол, 195)
- Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
- Стефен Карри (баскетбол, 139)
- Антуан Дюпон (регби, 105)
- Давид Попович (плавание, 98).
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: L’Equipe