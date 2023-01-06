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    Экс-топ-менеджер «Ромы»: «ЧМ-2018 в России был намного лучше ЧМ-2022 в Катаре»

    Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега объяснил, почему ЧМ-2018 в России был лучше ЧМ-2022 в Катаре.

    ― Катар справился с маркетинговой составляющей? Или всe-таки России-2018 проиграли?

    ― Чуть-чуть проиграли. Было много скандалов. Хотя внутри все живут в коконе, многие локальные организации всего не видят и уверены, что справились со всем очень хорошо. Но когда вы тратите 200 миллиардов евро на весь чемпионат мира… Точно есть что улучшить, какие выводы сделать.

    ― С чем конкретно не справились?

    ― Инфраструктура, логистика. Полное ощущение, что чемпионат мира проходил не в Катаре, а только в Дохе. В России было намного лучше. Было легче приехать, было больше европейцев. Да и отзывы были круче.

    • Турнир впервые прошел на Ближнем Востоке.
    • Чемпионом мира стала Аргентина.
    • В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      авалон 40 минут назад

      Бухару бухнуть не дали , вот обиделся))

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