Экс-топ-менеджер «Ромы»: «ЧМ-2018 в России был намного лучше ЧМ-2022 в Катаре»

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега объяснил, почему ЧМ-2018 в России был лучше ЧМ-2022 в Катаре.

― Катар справился с маркетинговой составляющей? Или всe-таки России-2018 проиграли?

― Чуть-чуть проиграли. Было много скандалов. Хотя внутри все живут в коконе, многие локальные организации всего не видят и уверены, что справились со всем очень хорошо. Но когда вы тратите 200 миллиардов евро на весь чемпионат мира… Точно есть что улучшить, какие выводы сделать.

― С чем конкретно не справились?

― Инфраструктура, логистика. Полное ощущение, что чемпионат мира проходил не в Катаре, а только в Дохе. В России было намного лучше. Было легче приехать, было больше европейцев. Да и отзывы были круче.

Турнир впервые прошел на Ближнем Востоке.

Чемпионом мира стала Аргентина.

В финале аргентинцы победили Францию по пенальти.

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