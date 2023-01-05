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    «Пукнул в небо». Губерниев отреагировал на слова Канчельскиса о купленных матчах России на ЧМ-2018

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

    По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

    «За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать...

    Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про «Манчестер Юнайтед». Это же не так!

    Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.

    А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста.

    А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!

    А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол! Футбол не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели чемпионат мира‑2022 в Катаре.

    Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +23880

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      А сколько пуков в небо произвёл Губерниев? Не сосчитать... *****!

      1
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      Рейтинг: +1488

      Красногвардейчик 42 минуты назад

      На ЧМ 2018 наша сборная играла ужасно, просто везло......но чтобы что то купили, это вряд ли

      0
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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Канчельскис - пенс, мизантроп, зарабатывающий на жизнь скандальными заявлениями на срач-тв и РБ-спорт. Никому не нужный бывший футболист, без царя в голове

      0
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      Рейтинг: +24945

      bset 1 час назад

      Это сколько надо было Испании отсыпать, чтобы та из турнира вылетела? Я понимаю, если бы были спорные судейские решения. Но все прошло вроде без проблем, а купить целую команду, да такого уровня... Что-то сомнительно.

      0
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      Рейтинг: +1135

      Andrew01 1 час назад

      ну пукнул в небо а серанул в трусы)))) теперь с таким коричневым пятном и останется на ж

      1
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      Рейтинг: +1213

      mama1991 1 час назад

      вроде бы играл в мю, а такую туфту несет....

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      Рейтинг: +643

      Октавиус > mama1991 1 час назад

      так игра за "МЮ" не показатель интеллекта

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      Рейтинг: +200

      russkiisergei > mama1991 1 час назад

      а, что играю в мю, это типа игра в Что?Где?Когда?, там интеллектуалы играют что ли?

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      Рейтинг: +12197

      Вомбат > mama1991 1 час назад

      Действительно, как же так, ведь в МЮ игрока на поле не выпускают, если он не сдал экзамен по философии и высшей математике.

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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania > russkiisergei 1 час назад

      А сколько уже "проколов" было с этими "интеллектуалами" из ЧГК, ты и представить себе не можешь)

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      Рейтинг: +1213

      mama1991 > Октавиус 43 минуты назад

      это понятно, я имею ввиду интелект футбольный, который дает возможность увидеть ноты договорняка, обычному обывателю это будет не заметно, я об этом.

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      Рейтинг: +1213

      mama1991 > russkiisergei 43 минуты назад

      это понятно, я имею ввиду интелект футбольный, который дает возможность увидеть ноты договорняка, обычному обывателю это будет не заметно, я об этом.

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