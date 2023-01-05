Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пукнул в небо». Губерниев отреагировал на слова Канчельскиса о купленных матчах России на ЧМ-2018

«Пукнул в небо». Губерниев отреагировал на слова Канчельскиса о купленных матчах России на ЧМ-2018

5 января 2023, 13:57
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

«За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать...

Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про «Манчестер Юнайтед». Это же не так!

Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.

А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста.

А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!

А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол! Футбол не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели чемпионат мира‑2022 в Катаре.

Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – сказал Губерниев.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrew01
1672917166
ну пукнул в небо а серанул в трусы)))) теперь с таким коричневым пятном и останется на ж
Ответить
ScarlettOgusania
1672919146
Канчельскис - пенс, мизантроп, зарабатывающий на жизнь скандальными заявлениями на срач-тв и РБ-спорт. Никому не нужный бывший футболист, без царя в голове
Ответить
Красногвардейчик
1672920664
На ЧМ 2018 наша сборная играла ужасно, просто везло......но чтобы что то купили, это вряд ли
Ответить
DOCTOR PENALTY
1672920699
А сколько пуков в небо произвёл Губерниев? Не сосчитать... *****!
Ответить
Fialet
1672924761
Причём тут нога Акинфеева? Ну не отбил бы он , значит при следующем ударе испанец бы смазал. Всё легко подгоняется под нужный результат, не обязательно, чтобы вообще каждый эпизод был липовым.
Ответить
koli4ka
1672924913
Антанасович ну так совсем нечаянно пурганул,а этот биатлонист Губашлёп пукнул,пукнул,пукнул-ну ничего человеческого не осталось у чела сочувствующего,ничего...
Ответить
vikingus
1672925913
А я верю в это версию - с саудитам было легко договориться, они вообще никакие были. Что касается испанцев, давно за Пике слежу и всегда казалось, что он в некоторых матчах специально грубо ошибается - так что ничего удивительного
Ответить
sochi-2013
1672932671
Все в лужу, а Канчила в небо. Оригинально!
Ответить
upiter622
1673697890
В армию его,су.а!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
1
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
8
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
1
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
11
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
22
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
Вчера, 10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+