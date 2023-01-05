«Пукнул в небо». Губерниев отреагировал на слова Канчельскиса о купленных матчах России на ЧМ-2018

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

«За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать...

Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про «Манчестер Юнайтед». Это же не так!

Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.

А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста.

А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!

А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол! Футбол не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели чемпионат мира‑2022 в Катаре.

Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – сказал Губерниев.

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