Конте пожаловался на состав «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, чего команде не хватает для борьбы за титул АПЛ.

«Мы и так совершили чудо, поверьте мне. Чтобы стать в АПЛ претендентом на титул, нужен прочный фундамент, 14-15 сильных качественных игроков.

Затем вы добавляете двух игроков за 60 или 70 миллионов фунтов стерлингов, чтобы повышать уровень своей команды каждый сезон. Так что нам нужно время», – сказал Конте.

Итальянец принял «Тоттенхэм» в 2021 году.

Сегодня «Тоттенхэм» дома уступил «Астон Вилле» (0:2).

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.

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