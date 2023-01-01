Конте пожаловался на состав «Тоттенхэма»

Артете это расскажи, Антонио, у него после ухода Обамеянга не оставалось ни одной звезды в команде и начиная с прошлого сезона играли в старте молодые ноу неймы - Сака, Мартинелли, Смит Роу, Тирни... и даже усиления - Габриэл, Салиба, Томиясу, Рэмсдэйл, Уайт и Парти никак язык не поворачивается назвать игроками мирового топ уровня... Джака так вообще до него у всех тренеров был Ржакой красного цвета... Эдегора также критиковали всегда за то, что он не играл в отборе и в атаке был не так чтобы очень полезен и раскрылся также благодаря Артете...
У тебя же - Кейн, Сон - супер связка, тебе купили хайпового Ромеро, пацанов из Ювентуса - Кулусевски, Бентанкура, Ришарлисона, Перишича и других...
Так может быть дело просто в том, что ты недостато
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, чего команде не хватает для борьбы за титул АПЛ.
«Мы и так совершили чудо, поверьте мне. Чтобы стать в АПЛ претендентом на титул, нужен прочный фундамент, 14-15 сильных качественных игроков.
Затем вы добавляете двух игроков за 60 или 70 миллионов фунтов стерлингов, чтобы повышать уровень своей команды каждый сезон. Так что нам нужно время», – сказал Конте.
- Итальянец принял «Тоттенхэм» в 2021 году.
- Сегодня «Тоттенхэм» дома уступил «Астон Вилле» (0:2).
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.
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