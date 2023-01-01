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    Конте пожаловался на состав «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, чего команде не хватает для борьбы за титул АПЛ.

    «Мы и так совершили чудо, поверьте мне. Чтобы стать в АПЛ претендентом на титул, нужен прочный фундамент, 14-15 сильных качественных игроков.

    Затем вы добавляете двух игроков за 60 или 70 миллионов фунтов стерлингов, чтобы повышать уровень своей команды каждый сезон. Так что нам нужно время», – сказал Конте.

    • Итальянец принял «Тоттенхэм» в 2021 году.
    • Сегодня «Тоттенхэм» дома уступил «Астон Вилле» (0:2).
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.01.2023 22:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2132

      Maxi_7 19 минут назад

      Артете это расскажи, Антонио, у него после ухода Обамеянга не оставалось ни одной звезды в команде и начиная с прошлого сезона играли в старте молодые ноу неймы - Сака, Мартинелли, Смит Роу, Тирни... и даже усиления - Габриэл, Салиба, Томиясу, Рэмсдэйл, Уайт и Парти никак язык не поворачивается назвать игроками мирового топ уровня... Джака так вообще до него у всех тренеров был Ржакой красного цвета... Эдегора также критиковали всегда за то, что он не играл в отборе и в атаке был не так чтобы очень полезен и раскрылся также благодаря Артете...
      У тебя же - Кейн, Сон - супер связка, тебе купили хайпового Ромеро, пацанов из Ювентуса - Кулусевски, Бентанкура, Ришарлисона, Перишича и других...
      Так может быть дело просто в том, что ты недостато

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      Рейтинг: +2132

      Maxi_7 > Maxi_7 17 минут назад

      ... недостаточно хорош как тренер? Специально включил посмотрел сегодня второй тайм с Виллой, так ТТх там был просто мёртвый, такое ощущение, что у игроков к ногам гири привязаны, даже у Сона с Кейном никакого желания играть не было... если честно, закралась мысль, что игроки в Конте уже просто не верят и потихоньку начинают сливать его... также символична была и реакция на бровке самого Конте, как правильно подметил комментатор - давненько я не видел, чтобы Конте просто спокойно стоял и философски наблюдал как его команда безвольно проигрывает...
      В принципе, это не новость, что Конте, как и Моуриньо - тренеры одного, двух сезонов и выжженной земли после заключительного третьего... правда даже уже в первых двух, они, к сожалению, уже перест

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      Рейтинг: +2132

      Maxi_7 > Maxi_7 17 минут назад

      ... перестали давать результат

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      Рейтинг: +128

      Александр.Т. 1 час назад

      Пусть он это скажет арсеналу

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      Рейтинг: +1048

      сутулая собака и лисы > Александр.Т. 34 минуты назад

      а в чём Конте не прав?
      ТТХ давно не усилялся, а если потеряют Сона или Кейна, станут совсем середняком АПЛ.

      сам Арсенал идёт первым вопреки логики, это магия Артеты, который смог мотивировать голодный на титулы (и участие в ЛЧ) состав.
      тот же Сака вместо ухода с родного клуба остался, что бы зубами выгрызать результат.
      и как против таких побеждать? там у парней горят огнём глаза, им плевать кто против них, всех съедят.

      так и Гвардиолу можно сейчас критиковать.
      - эй, Пеп, **** ты не как Артета?!

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