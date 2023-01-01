Нуньес не считает Месси или Роналду сильнейшими в мире

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес ответил на вопрос, Лионель Месси или Криштиану Роналду. Имелось в виду, кто из них лучший в мире.

«Месси или Роналду? Мохамед Салах», – цитирует Нуньеса «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету A Bola.

При этом Салах, когда Нуньес ответил, был рядом с уругвайцем.

Салах и Нуньес выступают за «Ливерпуль».

У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

Месси в прошлом году выиграл чемпионат мира.

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