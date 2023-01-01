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    Нуньес не считает Месси или Роналду сильнейшими в мире

    Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес ответил на вопрос, Лионель Месси или Криштиану Роналду. Имелось в виду, кто из них лучший в мире.

    «Месси или Роналду? Мохамед Салах», – цитирует Нуньеса «Чемпионат» со ссылкой на португальскую газету A Bola.

    При этом Салах, когда Нуньес ответил, был рядом с уругвайцем.

    • Салах и Нуньес выступают за «Ливерпуль».
    • У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».
    • Месси в прошлом году выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1221

      ARSteven89 2 часа назад

      Бомбардир, просыпайтесь, братцы! Матеус Нуньес в Вулверхэмптоне пылит )))
      С Новым годом!

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka > ARSteven89 1 час назад

      Так точно! Совсем модераторы упились в Новый Год. Походу, Дарвина с Матеусом перепутали

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      Рейтинг: +14107

      Skull_Boy 3 часа назад

      Интересно, а кто такой сам Нуньес

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