Дюков озвучил свою главную цель касательно сборной России

Президент РФС Александр Дюков назвал свою основную задачу на ближайшие годы.

«Одна из главных целей – участие в чемпионате мира 2026 года. Задача – выработать карту и найти пути, которые позволят нам принять участие в отборе.

Я ставлю для себя такую задачу», – сказал Дюков.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Россия с конца февраля отстранена от международных турниров.

По этой причине сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно