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    Дюков озвучил свою главную цель касательно сборной России

    Президент РФС Александр Дюков назвал свою основную задачу на ближайшие годы.

    «Одна из главных целей – участие в чемпионате мира 2026 года. Задача – выработать карту и найти пути, которые позволят нам принять участие в отборе.

    Я ставлю для себя такую задачу», – сказал Дюков.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Россия с конца февраля отстранена от международных турниров.
    • По этой причине сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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