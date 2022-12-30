Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков охарактеризовал отношения РФС с УЕФА

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что есть надежда на нормализацию отношений с УЕФА.

    «Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, (глава УЕФА) Александер Чеферин тоже этого хочет.

    Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию.

    Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

    Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся.

    Мнение Валерия Карпина учитывалось. Он за то, что играть лучше, чем не играть. Наше решение ускорит эту задачу», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дюков озвучил свою главную цель касательно сборной России
    РФС пригласил в рабочую группу представителей УЕФА и МОК 2
    Дюков убежден, что УЕФА не хочет терять Россию 6
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5047

      PAREVG. 6 минут назад

      Ну да, как же, верю - верю.

      Вы тупо сидите, и делаете вид бурной деятельности, обсуждаете, создаете группы...
      А на самом деле, ждете указание из кремля, как ТАМ решат, так и будет.
      Скажут - в азию, побежите исполнять, скажут сидеть ровно, дальше будете создавать вид деятельности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11189

      "supermax" 19 минут назад

      одно дело сама х у е ф а ...а другое дело, что есть вонючки, которые ну не хотят играть...и как быть....какие могут быть игры

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11