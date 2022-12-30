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Дюков охарактеризовал отношения РФС с УЕФА

30 декабря 2022, 17:55
8

Президент РФС Александр Дюков заявил, что есть надежда на нормализацию отношений с УЕФА.

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, (глава УЕФА) Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию.

Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся.

Мнение Валерия Карпина учитывалось. Он за то, что играть лучше, чем не играть. Наше решение ускорит эту задачу», – сказал Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (8)
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"supermax"
1672412928
одно дело сама х у е ф а ...а другое дело, что есть вонючки, которые ну не хотят играть...и как быть....какие могут быть игры
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PAREVG.
1672413708
Ну да, как же, верю - верю. Вы тупо сидите, и делаете вид бурной деятельности, обсуждаете, создаете группы... А на самом деле, ждете указание из кремля, как ТАМ решат, так и будет. Скажут - в азию, побежите исполнять, скажут сидеть ровно, дальше будете создавать вид деятельности.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1672415035
Дюков трепло, у него нет самостоятельного твёрдого решения. Ждёт , когда дядя Вова ударит кулаком по столу и потребует. В нашем футболе одни блатные перестраховщики. Денежки на содержание УЕФА за 2023 год уже перечислили и теперь не знают, что делать.
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derrik2000
1672416599
Вот урод! Ещё выйди и помаши радужным флагом. В Азии за такие "примочки" тебе головёнку живо свернут.
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nemolod
1672416802
Все как в старой песне - Жениться или не жениться или немного подождать? (И в каждом куплете при этом были соответствующие окончания сначала когда теба лишь 25 потом 45 ну а в конце УЖЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ)
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сутулая собака и лисы
1672416859
есть одно условие, выполнение которого нас вернёт в УЕФА. перестать защищать богатые места добычи железной руды, алюминия, угля и т.д. ой, не это... защищать русских людей! они ведь всегда нас защищают. поднимая пенсионный возраст и трахая под себя конституцию, например.
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Fialet
1672419720
Отношения просты, РФС сцаные подхалимы.
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