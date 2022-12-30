Дюков охарактеризовал отношения РФС с УЕФА

Президент РФС Александр Дюков заявил, что есть надежда на нормализацию отношений с УЕФА.

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, (глава УЕФА) Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию.

Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся.

Мнение Валерия Карпина учитывалось. Он за то, что играть лучше, чем не играть. Наше решение ускорит эту задачу», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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