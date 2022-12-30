РФС пригласил в рабочую группу представителей УЕФА и МОК

мок причем? России на олимпиаде в футбол не светит играть . даже если были бы не отстроены .и зачем группа ,если всем понятно что пока идет сво ,не одна группа нечего не решит ,и еще минимум пару лет после окончание сво, на отбор евро бан ,на отбор на чм ,скорее всего тоже ,а даже если допустят ,америка не пустит в финальную стадию ,если даже пройдем отбор, так же и клубам бан н следующий сезон,и последующие (если не будет договоренность играть на ни тральном поли (типа в Сербии ) с пустыми трибунами,,и с разводами командами те кто не хочет играть (отборочные в группу если пройдут и в группе ,и так далее если уж не будет варианта разводит команды , а вся та группа от уефа от мока и рфс нахрен не нужна )))) а на отбор на чм мира еще одну г
Президент РФС Александр Дюков рассказал, какая работа будет проводиться для возвращения российских команд в международные турниры.
«Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию.
После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.
Цель этой рабочей группы – возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников.
Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля.
Скоро мы решим, кто именно – мы или УЕФА – предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА», – заявил Дюков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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