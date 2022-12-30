РФС пригласил в рабочую группу представителей УЕФА и МОК

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какая работа будет проводиться для возвращения российских команд в международные турниры.

«Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию.

После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.

Цель этой рабочей группы – возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников.

Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля.

Скоро мы решим, кто именно – мы или УЕФА – предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА», – заявил Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно