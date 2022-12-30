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    В 14:00 начнется заседание исполкома РФС, на котором могут принять решение о переходе в Азию

    Сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по Москве, сообщает «РБ-Спорт».

    Это будет, вероятно, последнее заседание исполкома в 2022 году. На нем может быть принято решение о выходе России из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Заседание пройдет в режиме видеосвязи.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12491

      Алексей З 2 часа назад

      Санта-Барбара
      2022 серия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      Hoahin 2 часа назад

      Опять пыль в глаза и имитация бурной деятельности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2505

      ALEX ML 2 часа назад

      Господи, когда же ты запретишь назначать идиотов начальниками

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      egor tikhonov > ALEX ML 35 минут назад

      мир будет скучен тогда...

      0
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