В 14:00 начнется заседание исполкома РФС, на котором могут принять решение о переходе в Азию

Сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по Москве, сообщает «РБ-Спорт».
Это будет, вероятно, последнее заседание исполкома в 2022 году. На нем может быть принято решение о выходе России из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Заседание пройдет в режиме видеосвязи.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.
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Источник: «РБ Спорт»