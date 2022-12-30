В 14:00 начнется заседание исполкома РФС, на котором могут принять решение о переходе в Азию

Сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по Москве, сообщает «РБ-Спорт».

Это будет, вероятно, последнее заседание исполкома в 2022 году. На нем может быть принято решение о выходе России из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Заседание пройдет в режиме видеосвязи.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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