Президент «Урала»: «Идеальный вариант – наша сборная играет в Азии, а клубы – в Европе»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе России из УЕФА в Азию.

«Это может быть сложное, непопулярное решение — переход в Азию. Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы — в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, так нельзя. И так точно не будет.

Или, например, сборная будет играть отборочные матчи в Азии, выйдет в финал чемпионата мира 2026 года, а нам скажут: нет, ребята, ФИФА запретила играть в своих соревнованиях. И что?» – сказал Иванов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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