В «Факеле» подвели итоги 2022 года

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об успехах воронежского клуба в уходящем году.

– Если бы в декабре прошлого года вам рассказали, как сложится для «Факела» 2022-й, что бы вы подумали?

– Я бы почувствовал полное удовлетворение. Если бы мне сказали в декабре 2021 года, что «Факел» следующий сезон проведeт в РПЛ, это бы всe остальное перевесило.

Любые шероховатости, любые вопросы. «Факел» в Премьер-лиге, всe остальное уже детали, рабочие моменты.

– Самое тяжeлое испытание, которое выпало клубу в уходящем году?

– Адаптация к РПЛ всего клуба. Понятно, что все всегда говорят в первую очередь про футболистов. Но к новому уровню нужно было адаптироваться всем: сотрудникам офиса, стадиона, персоналу, который работает с командой, тренерскому штабу.

Все столкнулись с новыми вызовами. Ведь у 99% сотрудников клуба не было опыта работы в РПЛ.

Я считаю, что мы достаточно хорошо справились. Мы точно не плыли по течению. Я говорил, что мы не будем мальчиками для битья, имея в виду не только команду, но и всю клубную вертикаль.

Да, есть шероховатости, но они всегда будут. А в целом все достаточно хорошо справились – достойно приняли вызов, имея довольно ограниченные ресурсы.

«Факел» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте (зона стыков).

Команда набрала 13 очков в 17 турах РПЛ.

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