Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Никому не хочется взлететь на воздух на стадионе». Хоркина объяснила, зачем нужен Fan ID

«Никому не хочется взлететь на воздух на стадионе». Хоркина объяснила, зачем нужен Fan ID

29 декабря 2022, 18:44
12

Экс-депутат Госдумы и двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина высказалась о Fan ID в российском футболе..

– Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

– Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?

– Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики — это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.

– Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?

– Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда, меры безопасности выходят на первый план.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Во второй половине сезона она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 17
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
balam
1672329358
почему именно футбол?а сходняки в лужниках?или она что то знает..
Ответить
R_a_i_n
1672333343
Ааааа, я понял, раньше стадионы взлетали на воздух из за отсутствия id.Ткперь перестали.
Ответить
Ziklop
1672334044
почему не начать вводить фан ID с гимнастики? там летать разрешено? и как фан ID поможет безопасности, он что проверять будет или всё же люди будут проверять на предмет проноса вещей?
Ответить
ySS
1672335153
Радует, что в первую очередь позаботились о стадионах в пяти городах, как посетителю Ростов-Арены) В остальных городах "на воздух не взлетают") Последними в этой "акции" будут москва и спб?)
Ответить
O-kolesov
1672335195
Вообще-то FanID ввели в целях профилактики от короновируса, причем здесь безопасность? Дура-дурой.
Ответить
eugen-han
1672335264
Под видом безопасности уничтожается институт фанатского движения. С одной стороны вроде верно, а с другой это неправильно, потому что видим перекосы в плане поддержки с трибун.
Ответить
FCSpartakM
1672339414
на столько тупо, что и сказать нечего. Купите ей мозги
Ответить
BRAZILES
1672341952
какая УМНАЯ ---почемуто он только на футболе
Ответить
Вомбат
1672342046
Когда я читаю или слушаю интервью Хоркиной и некоторых других депутатов, я боюсь именно взлететь на воздух от этой взрывоопасной квинтэссенции идиотизма.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
10
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
4
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
14
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
35
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
35
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
185
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
11
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+