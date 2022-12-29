«Никому не хочется взлететь на воздух на стадионе». Хоркина объяснила, зачем нужен Fan ID

Экс-депутат Госдумы и двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина высказалась о Fan ID в российском футболе..

– Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

– Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?

– Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики — это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.

– Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?

– Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда, меры безопасности выходят на первый план.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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