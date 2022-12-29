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    «Никому не хочется взлететь на воздух на стадионе». Хоркина объяснила, зачем нужен Fan ID

    Экс-депутат Госдумы и двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина высказалась о Fan ID в российском футболе..

    – Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

    – Вам нравится, когда фанаты оказывают поддержку своей команде?

    – Конечно, но болеют все по-разному. Кто-то громче, кто-то тише. Болельщики — это сильная эмоциональная поддержка для футболистов. Я могу представить, что это эмоции.

    – Вы согласны с такими чрезмерными мерами безопасности?

    – Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда, меры безопасности выходят на первый план.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Во второй половине сезона она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +130

      eugen-han 2 минуты назад

      Под видом безопасности уничтожается институт фанатского движения. С одной стороны вроде верно, а с другой это неправильно, потому что видим перекосы в плане поддержки с трибун.

      0
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      Рейтинг: +859

      O-kolesov 4 минуты назад

      Вообще-то FanID ввели в целях профилактики от короновируса, причем здесь безопасность? Дура-дурой.

      0
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      Рейтинг: +5739

      ySS 4 минуты назад

      Радует, что в первую очередь позаботились о стадионах в пяти городах, как посетителю Ростов-Арены)
      В остальных городах "на воздух не взлетают")
      Последними в этой "акции" будут москва и спб?)

      0
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      Рейтинг: +3290

      Ziklop 23 минуты назад

      почему не начать вводить фан ID с гимнастики? там летать разрешено?
      и как фан ID поможет безопасности, он что проверять будет или всё же люди будут проверять на предмет проноса вещей?

      0
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      Рейтинг: +11311

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Ааааа, я понял, раньше стадионы взлетали на воздух из за отсутствия id.Ткперь перестали.

      0
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      Рейтинг: +2437

      fakeid 45 минут назад

      хоккей, баскет, фнл, кубок - без fan id.
      ведь там никто не может взлететь на воздух, по определению.
      а в рпл - запросто. гы-гы! хоркиной мозгов.

      2
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      Рейтинг: +818

      г.Онега 57 минут назад

      а разве с фан айди перестали обыскивать болельщиков ?

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      Рейтинг: +24897

      bset 1 час назад

      Много кто взлетел на воздух до введения фан айди? А подвал рязанской многоэтажки тоже не пустили бы, если бы там фан айди был? Сотню пустых причин придумают, лишь бы оправдать эту чушь.

      4
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      Рейтинг: +1402

      balam 1 час назад

      почему именно футбол?а сходняки в лужниках?или она что то знает..

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