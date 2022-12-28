Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Молодежь сейчас с серьгой в ухе, с наколками. Раньше таких в академию «Зенита» не пустили бы»

Аршавин: «Молодежь сейчас с серьгой в ухе, с наколками. Раньше таких в академию «Зенита» не пустили бы»

28 декабря 2022, 22:21
7

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о современной молодежи.

— Вы увольняли кого-нибудь не в спокойном ключе, как Зырянова с Радимовым, а в сердцах, за недостаточное рвение, нарушение распорядка или дресс-кода?

— Я пришел без своей команды и в первое время вообще никого не трогал. Если люди справлялись с обязанностями до меня, не было повода. Но потом так или иначе многие ушли, одних тренеров человек десять поменялось по разным причинам. Лобов помогает Зырянову в «Черноморце», Тарасов перебрался в Казахстан, у кого-то семейная ситуация не позволила продолжить работу, мобилизация тоже внесла коррективы. «Ты не соответствуешь нашему уровню», — не припоминаю, чтобы кому-то такое говорил, это не стиль «Зенита». В клубе стараются смягчить расставание, не рубить с плеча.

Хотя дресс-код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена. У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что-то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело».

  • Аршавин – выпускник «Смены».
  • Игрок брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
  • Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы 5
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам 1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Soccerdealer63
1672258083
Андрюша, ты ещё молод ТАКОЕ ВЕЩАТЬ... До тебя в "академии зенитов" не пускали без комсомольских значков и знания наизусть дат съездов КПСС))) А насчёт наколок...Если бы в "академию Зенита" пришёл исколотый до пят и с кольцом в носу НЕЙМАР, твой Дмитрий Николаевич БЕСОВ... сам не лбу наколку сделал и всех манагеров бы заставил в уши по серьге вставить... Если бы только наколки или их отсутствие помогали в футбол играть....
Ответить
ArReal
1672259516
Ну и на каких местах все это время был Зенит, пока не приехали Данни Шкртел и Мальком -все в наколках?)))И кого явил миру принципиальный Дмитрий Николаевич Бесов ярый комсомолец и дуболом?Чем менее развито общество, тем больше ограничений и дебильных представлений...Что дальше , будут у 6 летних пацанов на входе спрашивать вероисповедание, кто лучше Месси или Роналду, или как некоторое совсем уже опустившиеся на дно пещерный люди прыгать на месте и просить друг у друга сказать какую-нибудь куйню типо -скажи "поленица" друг у друга?))
Ответить
Maxi_7
1672278317
Андрюша, конечно, персонаж противоречивый, но я скажу вот какую вещь... тем, у кого есть татуировки врядли понравится,но всё равно скажу как думаю. Наколки делают люди, которым больше не чем удивить других людей, нет каких-то особых внутренних качеств или талантов, а выделиться хочется... вот только это очень дешёвый способ произвести впечатление, сейчас такое ощущение, что каждый первый подросток уже разукрашен как исписанная каракулями тетрадка с головы до пят, потому впечатление на сегодня уже скорее вызывают молодые парни у которых наколок нет. Вообще наколка это своего рода клеймо, от которого потом не отмоешься и даже если набить на теле имена или образы жены и детей никто вам не гарантирует, что жена не изменит, а дети не станут под
Ответить
odessakmv
1672310328
"-дорогой, перед первой брачной ночью я должна признаться: на правой груди у меня выколот портрет первого мужа, а на левой второго. -.... - дорогой, почему ты так смеешься??? - да представил какие у них будут рожи лет через 30-ть!!!!"
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
5
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
1
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
11
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
33
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
32
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
183
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+