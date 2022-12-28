Аршавин: «Молодежь сейчас с серьгой в ухе, с наколками. Раньше таких в академию «Зенита» не пустили бы»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о современной молодежи.

— Вы увольняли кого-нибудь не в спокойном ключе, как Зырянова с Радимовым, а в сердцах, за недостаточное рвение, нарушение распорядка или дресс-кода?

— Я пришел без своей команды и в первое время вообще никого не трогал. Если люди справлялись с обязанностями до меня, не было повода. Но потом так или иначе многие ушли, одних тренеров человек десять поменялось по разным причинам. Лобов помогает Зырянову в «Черноморце», Тарасов перебрался в Казахстан, у кого-то семейная ситуация не позволила продолжить работу, мобилизация тоже внесла коррективы. «Ты не соответствуешь нашему уровню», — не припоминаю, чтобы кому-то такое говорил, это не стиль «Зенита». В клубе стараются смягчить расставание, не рубить с плеча.

Хотя дресс-код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена. У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что-то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело».

Аршавин – выпускник «Смены».

Игрок брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».

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