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    Аршавин: «Молодежь сейчас с серьгой в ухе, с наколками. Раньше таких в академию «Зенита» не пустили бы»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о современной молодежи.

    — Вы увольняли кого-нибудь не в спокойном ключе, как Зырянова с Радимовым, а в сердцах, за недостаточное рвение, нарушение распорядка или дресс-кода?

    — Я пришел без своей команды и в первое время вообще никого не трогал. Если люди справлялись с обязанностями до меня, не было повода. Но потом так или иначе многие ушли, одних тренеров человек десять поменялось по разным причинам. Лобов помогает Зырянову в «Черноморце», Тарасов перебрался в Казахстан, у кого-то семейная ситуация не позволила продолжить работу, мобилизация тоже внесла коррективы. «Ты не соответствуешь нашему уровню», — не припоминаю, чтобы кому-то такое говорил, это не стиль «Зенита». В клубе стараются смягчить расставание, не рубить с плеча.

    Хотя дресс-код иногда толкает к недоброму. Некоторые футболисты пестрее новогодней елки. Стоит двухметровый парень, серьга в ухе, наколки. Лет двадцать пять назад, когда я заканчивал «Смену», Дмитрий Николаевич Бесов не то что в школу таких не пустил бы, но даже на улицу Верности, где она расположена. У современной молодежи, к сожалению, свои тренды, надо терпеть. Если выгоню всех татуированных, некого будет тренировать. Когда бурчу им что-то, думают, наверное: «Идите, куда шли, не ваше дело».

    • Аршавин – выпускник «Смены».
    • Игрок брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
    • Аршавин играл в АПЛ за «Арсенал».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.12.2022 22:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5564

      AtticusFinch 34 минуты назад

      Ну и на каких местах все это время был Зенит, пока не приехали Данни Шкртел и Мальком -все в наколках?)))И кого явил миру принципиальный Дмитрий Николаевич Бесов ярый комсомолец и дуболом?Чем менее развито общество, тем больше ограничений и дебильных представлений...Что дальше , будут у 6 летних пацанов на входе спрашивать вероисповедание, кто лучше Месси или Роналду, или как некоторое совсем уже опустившиеся на дно пещерный люди прыгать на месте и просить друг у друга сказать какую-нибудь куйню типо -скажи "поленица" ?))

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      Рейтинг: +1095

      Soccerdealer63 59 минут назад

      Андрюша, ты ещё молод ТАКОЕ ВЕЩАТЬ... До тебя в "академии зенитов" не пускали без комсомольских значков и знания наизусть дат съездов КПСС)))
      А насчёт наколок...Если бы в "академию Зенита" пришёл исколотый до пят и с кольцом в носу НЕЙМАР, твой Дмитрий Николаевич БЕСОВ... сам не лбу наколку сделал и всех манагеров бы заставил в уши по серьге вставить...
      Если бы только наколки или их отсутствие помогали в футбол играть....

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      Рейтинг: +16724

      Barmaleushka > Soccerdealer63 48 минут назад

      Х.эра какого твой неймар должен забыть в АКАДЕМИИ ЗЕНИТА ? Кому он там сдался ?

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      Рейтинг: +5564

      AtticusFinch > Barmaleushka 39 минут назад

      Конечно не нужен, там нужны супер таланты, типо Сенникова Облякова и Алексея Ионова, который, как только ушел из этой топовой академии сразу весь татуировками покрылся как надо))

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      Рейтинг: +16724

      Barmaleushka > AtticusFinch 32 минуты назад

      Для "одарённых" упрощаю - чем неймар должен заниматься в академии Зенита ?

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      Рейтинг: +5564

      AtticusFinch > Barmaleushka 13 минут назад

      Для " особо одаренных" - отвечу, может быть тем же, что и Тьери Анри в сборной Бельгии, или Патрик Виера, в академии Манчестер Сити)?

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