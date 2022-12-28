Аршавин: «Мне посоветовали быть глупо-слепо-немым, когда спрашивают про Fan ID»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин получил совет не говорить на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«С каким чувством жду внедрения карты болельщика на «Газпром-Арене»? Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьeзной проблемой, доходы упадут. Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего», – сказал Аршавин.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с весны будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира