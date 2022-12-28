Аршавин: «Лахтер назвал меня душным? Безоговорочно соглашусь!»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на критику со стороны агента Денниса Лахтера.

— Если верить интервью агента Денниса Лахтера, про ваш переход в лондонский «Арсенал» собрались снимать кино. Гай Ричи или Стивен Спилберг пока не обращались?

— Думаю, никто ничего снимать не будет.

— С каким чувством читали тот материал, в котором поиск обнаруживает около ста упоминаний вашей фамилии?

— Не читал. Мне сказали, что я там назван лохом и каким-то жадным существом, попросили прокомментировать. Ответил, что ничего комментировать не буду. Вся история.

— Еще Лахтер назвал вас душным.

— С этим безоговорочно соглашусь.

— Давно с ним не контактировали?

— Давно.

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