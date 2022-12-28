Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аршавин: «Лахтер назвал меня душным? Безоговорочно соглашусь!»

    Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на критику со стороны агента Денниса Лахтера.

    — Если верить интервью агента Денниса Лахтера, про ваш переход в лондонский «Арсенал» собрались снимать кино. Гай Ричи или Стивен Спилберг пока не обращались?

    — Думаю, никто ничего снимать не будет.

    — С каким чувством читали тот материал, в котором поиск обнаруживает около ста упоминаний вашей фамилии?

    — Не читал. Мне сказали, что я там назван лохом и каким-то жадным существом, попросили прокомментировать. Ответил, что ничего комментировать не буду. Вся история.

    — Еще Лахтер назвал вас душным.

    — С этим безоговорочно соглашусь.

    — Давно с ним не контактировали?

    — Давно.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Аршавин прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию 6
    Карпин ответил, может ли Пиняев превзойти Аршавина
    Аршавин охарактеризовал финал ЧМ-2022 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11