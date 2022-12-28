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    Бывший заместитель директора «Чертаново» получил условный срок за мошенничество

    Суд признал виновным бывшего заместителя генерального директора «Чертаново» Дмитрия Поляцкина по двум статьям УК РФ («Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

    Функционер получил два года условно. Это решение Чертановского районного суда, которое Поляцкин попытается обжаловать.

    • Ранее к тюремному сроку на 3 года был приговорен бывший директор «Чертаново» Николай Ларин.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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