Эмери недоволен поведением Мартинеса и хочет, чтобы Буну заменил его в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери недоволен поведением вратаря Эмилиано Мартинеса после победы Аргентины на ЧМ-2022.
По информации Football Insider, испанский тренер не хочет видеть Мартинеса в команде и рассматривает вратаря «Севильи» Яссина Буну в качестве главного претендента на замену.
- 30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
- Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
- Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.
- Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.
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Источник: Estadio Deportivo