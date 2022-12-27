Эмери недоволен поведением Мартинеса и хочет, чтобы Буну заменил его в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери недоволен поведением вратаря Эмилиано Мартинеса после победы Аргентины на ЧМ-2022.

По информации Football Insider, испанский тренер не хочет видеть Мартинеса в команде и рассматривает вратаря «Севильи» Яссина Буну в качестве главного претендента на замену.

30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.

Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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