Карасев: «УЕФА присылают ссылочки на семинары. Послушать можно, выступать – нет»

Арбитр ФИФА Сергей Карасeв рассказал о взаимодействии российских судей с футбольными организациями.

«Никаких контактов с УЕФА и ФИФА с февраля не было. Единственное, для судей УЕФА присылали ссылки на онлайн-семинары. Потому что в августе перед сезоном, когда стартует Лига чемпионов, и в январе мы всегда выезжали на сбор УЕФА для топ-судей.

Сейчас нас не приглашают. Причина понятна. Просто присылают ссылочку — могу туда зайти и послушать трeхдневные семинары, но без права голоса. Я не могу там выступать и дискутировать», — сказал Карасев.

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