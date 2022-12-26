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    Карасев: «УЕФА присылают ссылочки на семинары. Послушать можно, выступать – нет»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасeв рассказал о взаимодействии российских судей с футбольными организациями.

    «Никаких контактов с УЕФА и ФИФА с февраля не было. Единственное, для судей УЕФА присылали ссылки на онлайн-семинары. Потому что в августе перед сезоном, когда стартует Лига чемпионов, и в январе мы всегда выезжали на сбор УЕФА для топ-судей.

    Сейчас нас не приглашают. Причина понятна. Просто присылают ссылочку — могу туда зайти и послушать трeхдневные семинары, но без права голоса. Я не могу там выступать и дискутировать», — сказал Карасев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Можно послушать по ссылочке, но без права голоса! Ценности свободного, демократического общества!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пошли им ссылочку из трёх или пяти букв. )

      1
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      ...
      Рейтинг: +11258

      R_a_i_n > DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      либо сложное предложение из этих букв

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