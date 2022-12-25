Определен самый успешный дриблер сезона АПЛ

У полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора в сезоне АПЛ 72,7 процента успешных обводок. Он лучший в лиге по этому показателю.
Второе место делят три футболиста с эффективностью дриблинга 70 процентов: Юри Тилеманс, Виталий Янельт, Джеймс Милнер.
В расчет берутся только футболисты, сделавшие не менее десяти попыток обводок.
- 24-летний норвежец стоит 60 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Эдегора 13 матчей, 6 голов, 2 ассиста.
- Эдегор играл под руководством Леонида Слуцкого в «Витессе».
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