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    Определен самый успешный дриблер сезона АПЛ

    У полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора в сезоне АПЛ 72,7 процента успешных обводок. Он лучший в лиге по этому показателю.

    Второе место делят три футболиста с эффективностью дриблинга 70 процентов: Юри Тилеманс, Виталий Янельт, Джеймс Милнер.

    В расчет берутся только футболисты, сделавшие не менее десяти попыток обводок.

    • 24-летний норвежец стоит 60 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Эдегора 13 матчей, 6 голов, 2 ассиста.
    • Эдегор играл под руководством Леонида Слуцкого в «Витессе».

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    Источник: твиттер Squawka

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