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  • Червиченко: «Кто сказал, что в Азии Австралия и Япония не откажутся с нами играть?»

Червиченко: «Кто сказал, что в Азии Австралия и Япония не откажутся с нами играть?»

24 декабря 2022, 19:18
14

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сомневается в целесообразности перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«От нас и от исполкома ничего не зависит. Первично обо всeм нужно договариваться с ФИФА. Не УЕФА отстранила наши клубы, а ФИФА. Там уже будет вопрос договорeнностей – согласны ли европейские страны с нами играть – тогда будет полная обструкция со стороны европейских стран при том, что УЕФА разрешит нам вернуться – это одно дело. Тогда можно азиатскую тему обсуждать.

Хотя и в азиатской теме, если помните, не всe так гладко. Ведь проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А потом к ним подключились две поганки – Швеция и Чехия. А кто сказал, что такие же две поганки в Азии – Австралия и Япония — не устроят нам тоже самое, и в каком-нибудь очередном выходе на ЧМ они не откажутся играть с Россией? Поэтому проблема не в том, что исполком примет, а в глобальной работе РФС, взаимодействии и выстраивании отношений», – сказал Червиченко.

  • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
  • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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sined1951
1671901925
Если в АФК с нами откажутся играть, то сами получат "боранку".
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koli4ka
1671903444
А мне кажется, что лучше всего сидеть нашей поганке у себя дома и не рыпаться ни в какие конференции и не будоражить своим видом честной народ своим присутствием. Пройдёт определенное время (6-8лет,как минимум) и всё образуется....
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Fialet
1671906755
Отказаться то могут, но АФК в отличии от УЕФА может не пойти на поводу у отказников, и засчитать им технарь. В Европе нет шансов, а там есть.
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alp
1671907219
это лечится технарями.
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BRO_football
1671916643
Ну так ФИФА нужно взять яйца в кулак и выдавать технические поражения тем, кто отказывается играть с Россией. По правилам футбола так должно быть, но всем на них насрать. Помнится, на ЧМ-2018 были такие "умные сборные", которые отказывались ехать в Россию, притом что место они уже получили. ФИФА пригрозил штрафами и отстранением от футбола, и все поехали как миленькие! Что мешает сейчас сделать то же самое, мне не понятно.
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