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    Червиченко: «Кто сказал, что в Азии Австралия и Япония не откажутся с нами играть?»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сомневается в целесообразности перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «От нас и от исполкома ничего не зависит. Первично обо всeм нужно договариваться с ФИФА. Не УЕФА отстранила наши клубы, а ФИФА. Там уже будет вопрос договорeнностей – согласны ли европейские страны с нами играть – тогда будет полная обструкция со стороны европейских стран при том, что УЕФА разрешит нам вернуться – это одно дело. Тогда можно азиатскую тему обсуждать.

    Хотя и в азиатской теме, если помните, не всe так гладко. Ведь проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А потом к ним подключились две поганки – Швеция и Чехия. А кто сказал, что такие же две поганки в Азии – Австралия и Япония — не устроят нам тоже самое, и в каком-нибудь очередном выходе на ЧМ они не откажутся играть с Россией? Поэтому проблема не в том, что исполком примет, а в глобальной работе РФС, взаимодействии и выстраивании отношений», – сказал Червиченко.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1559

      koli4ka 6 минут назад

      А мне кажется, что лучше всего сидеть нашей поганке у себя дома и не рыпаться ни в какие конференции и не будоражить своим видом честной народ своим присутствием. Пройдёт определенное время (6-8лет,как минимум) и всё образуется....

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      Рейтинг: +819

      sined1951 31 минуту назад

      Если в АФК с нами откажутся играть, то сами получат "боранку".

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