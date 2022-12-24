Дюков рассказал о своих чувствах в связи с неучастием России на ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков сожалеет, что сборной России не было среди участников прошедшего чемпионата мира.

«Конечно же, жаль, что сборная России не смогла принять участия на ЧМ-2022 в Катаре», – сказал Дюков.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.

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https://www.championat.com/football/news-4938935-prezident-rfs-dyukov-zhal-chto-sbornaya-rossii-ne-smogla-prinyat-uchastie-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste