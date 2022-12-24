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    Дюков высказался о позиции Карпина по поводу перехода РФС в Азию

    Президент РФС Александр Дюков раскрыл детали общения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным касательно перспективы перехода из Европы в Азию.

    – Общались с Карпиным насчет перехода в Азию? Он не против?

    – Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию).

    Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть – такое мнение Карпина.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2016

      Эном айс 2 часа назад

      Вряд ли стоило обсуждать эту тему с человеком, имеющим несколько гражданств...
      Впрочем, как и взглядов.

      1
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      Рейтинг: +9679

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Мало - того , что эти Дюковы ничего не решают ! Так , они еще выявили просто Огромную массу забитых , не мыслящих людей , которые ратуют , за переход в Азию !
      Да , поймите же -Будет автоматический Бан !

      1
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      Рейтинг: +5529

      TOMSON > САДЫЧОК 1 час назад

      Бан это то что уже сейчас. По этому хуже в этом плане не будет и соответственно и боятся этого не стоит.

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      Рейтинг: +5529

      TOMSON 3 часа назад

      Кого волнует мнение тренера, который по статистики свалит сразу после первого отбора или турнира?
      Обратно в УЕФА не возьмут и если уходим то уходим. Берите ответственность на себя за принятия данного решения. Иначе зачем вы там нужны?

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