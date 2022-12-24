Дюков высказался о позиции Карпина по поводу перехода РФС в Азию

Президент РФС Александр Дюков раскрыл детали общения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным касательно перспективы перехода из Европы в Азию.

– Общались с Карпиным насчет перехода в Азию? Он не против?

– Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию).

Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть – такое мнение Карпина.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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