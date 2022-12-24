Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вне конкурса выступать некрасиво». Дюков объяснил, почему сборная России не сыграет на Кубке Азии-2023

    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о возможном участии сборной России в ближайшем Кубке Азии.

    Турнир пройдет в Катаре с 16 июня по 16 июля 2023 года.

    – Россия сможет выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя?

    – А на основании чего? Там уже прошел справедливый отбор, какие‑то команды попали (в финальную стадию), какие‑то – нет.

    Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК? Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал.

    Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, «Балтику».

    – Но при этом есть пример крымских клубов, которых хотели внедрять в Первую лигу, минуя Вторую...

    – Этим вопросом нужно заниматься поэтапно.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Судьи будут давать интервью после матчей зимнего Кубка РПЛ 1
    Что Дюков сказал о переходе РФС в Азию: отношения с УЕФА сложные, АФК готова принять 23
    Дюков рассказал о возможном участии сборной России в Кубке Америки 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11