«Вне конкурса выступать некрасиво». Дюков объяснил, почему сборная России не сыграет на Кубке Азии-2023

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о возможном участии сборной России в ближайшем Кубке Азии.

Турнир пройдет в Катаре с 16 июня по 16 июля 2023 года.

– Россия сможет выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя?

– А на основании чего? Там уже прошел справедливый отбор, какие‑то команды попали (в финальную стадию), какие‑то – нет.

Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК? Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал.

Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, «Балтику».

– Но при этом есть пример крымских клубов, которых хотели внедрять в Первую лигу, минуя Вторую...

– Этим вопросом нужно заниматься поэтапно.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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