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    Инфантино отписался от повара-мема, которого раскритиковали после финала ЧМ-2022

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отписался в социальной сети от известного турецкого повара Нусрета Гекче, более известного как Salt Bae.

    Повар вышел на поле после финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, сделал фотографию с Лионелем Месси и Кубком мира. За это его раскритиковали болельщики.

    В ФИФА сказали, что примут меры в связи с появлением посторонних лиц на поле.

    • Инфантино ранее посещал и хвалил рестораны Salt Bae.
    • Была информация, что именно президент ФИФА разрешил повару выйти на поле после финала ЧМ.

    ФИФА проводит расследование из-за повара-мема: он доставал аргентинцев после победы на ЧМ и трогал кубок мира, хотя не имел на это право

    Фото: соцсети Нусрета Гекче.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.12.2022 23:20
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