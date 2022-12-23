Инфантино отписался от повара-мема, которого раскритиковали после финала ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино отписался в социальной сети от известного турецкого повара Нусрета Гекче, более известного как Salt Bae.

Повар вышел на поле после финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, сделал фотографию с Лионелем Месси и Кубком мира. За это его раскритиковали болельщики.

В ФИФА сказали, что примут меры в связи с появлением посторонних лиц на поле.

Инфантино ранее посещал и хвалил рестораны Salt Bae.

Была информация, что именно президент ФИФА разрешил повару выйти на поле после финала ЧМ.

ФИФА проводит расследование из-за повара-мема: он доставал аргентинцев после победы на ЧМ и трогал кубок мира, хотя не имел на это право

Фото: соцсети Нусрета Гекче.

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