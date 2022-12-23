Дюков ответил, не будет ли у России проблем с недружественными странами в Азии

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии число сборных, не желающих играть с Россией, в разы меньше, чем в Европе.

– Япония и Австралия – недружественные страны. Не будет ли такого, что они так же откажутся от матчей с Россией, как это сделали Польша, Чехия и Швеция?

– Никто не даст 100% гарантий. Но если сравнить ситуацию в Азии и Европе, то она разная. Страны, с кем мы играли и с кем хотим сыграть, из Азии.

Босния предложила сыграть с нами. Давайте проведем матч. У меня были сомнения. И в итоге они не приехали.

Когда 48 ассоциаций в Азии и две-три из них говорят, что не будут играть с нами, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно