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    Дюков ответил, не будет ли у России проблем с недружественными странами в Азии

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии число сборных, не желающих играть с Россией, в разы меньше, чем в Европе.

    – Япония и Австралия – недружественные страны. Не будет ли такого, что они так же откажутся от матчей с Россией, как это сделали Польша, Чехия и Швеция?

    – Никто не даст 100% гарантий. Но если сравнить ситуацию в Азии и Европе, то она разная. Страны, с кем мы играли и с кем хотим сыграть, из Азии.

    Босния предложила сыграть с нами. Давайте проведем матч. У меня были сомнения. И в итоге они не приехали.

    Когда 48 ассоциаций в Азии и две-три из них говорят, что не будут играть с нами, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.12.2022 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9675

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Он , реально , так думает ! Идиот !

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      Рейтинг: +5954

      maior-60 38 минут назад

      Лучше - в Южную Америку! Там таких проблем не будет.

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