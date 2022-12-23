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  • Дюков ответил, не будет ли у России проблем с недружественными странами в Азии

Дюков ответил, не будет ли у России проблем с недружественными странами в Азии

23 декабря 2022, 22:26
4

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии число сборных, не желающих играть с Россией, в разы меньше, чем в Европе.

– Япония и Австралия – недружественные страны. Не будет ли такого, что они так же откажутся от матчей с Россией, как это сделали Польша, Чехия и Швеция?

– Никто не даст 100% гарантий. Но если сравнить ситуацию в Азии и Европе, то она разная. Страны, с кем мы играли и с кем хотим сыграть, из Азии.

Босния предложила сыграть с нами. Давайте проведем матч. У меня были сомнения. И в итоге они не приехали.

Когда 48 ассоциаций в Азии и две-три из них говорят, что не будут играть с нами, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (4)
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maior-60
1671827160
Лучше - в Южную Америку! Там таких проблем не будет.
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САДЫЧОК
1671828942
Он , реально , так думает ! Идиот !
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lNeTl
1671830478
Ситуация действительно не стабильная, в любой момент может всё поменяться, но с Европой точно всё понятно.
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