Дюков: «УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в УЕФА не хотят ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Из УЕФА никто никогда не выходил – в их регламенте этого не допускается. Чeткого алгоритма просто нет.

Может быть, мы сможем передумать. Письмо не означает автоматический выход. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится.

УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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https://www.championat.com/football/news-4938049-prezident-rfs-dyukov-uefa-posylaet-signaly-chto-oni-ne-hotyat-vyhoda-rossii.html?utm_source=copypaste