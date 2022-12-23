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    Дюков: «УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России»

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что в УЕФА не хотят ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Из УЕФА никто никогда не выходил – в их регламенте этого не допускается. Чeткого алгоритма просто нет.

    Может быть, мы сможем передумать. Письмо не означает автоматический выход. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится.

    УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    https://www.championat.com/football/news-4938049-prezident-rfs-dyukov-uefa-posylaet-signaly-chto-oni-ne-hotyat-vyhoda-rossii.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.12.2022 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2792

      nemolod 1 час назад

      Пусть они эти "сигналы" на краю унитаза испускают, а вместо них просто официально снять все запреты с клубов и сборной,причем поскорее,пока РФС не отправило официальную заявку на переход в АФК!

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      Рейтинг: +11186

      "supermax" 1 час назад

      Конечно, хорошо же... Играть не играем, зато взносы платим... Естественно не хотят

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      Рейтинг: +23806

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да кому они нужны эти сигналы запуганных радужных толерастов...

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