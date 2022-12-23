Холанд сделал 51 голевое действие в 2022 году. Больше только у 2 футболистов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Ливерпулю» (3:2) в матче Кубка лиги.
В 2022 году норвежец отличился 43 голами и 8 ассистами.
51 результативное действие – это третий результат среди всех футболистов мира.
- Килиан Мбаппе – 72 (55+17) в 55 матчах;
- Лионель Месси – 65 (35+30) в 51 матче;
- Эрлинг Холанд – 51 (43+8) в 41 матче;
- Роберт Левандовски – 51 (42+9) в 51 матче;
- Неймар – 51 (32+19) в 42 матчах;
- Кристофер Нкунку – 50 (37+13) в 58 матчах;
- Гарри Кейн – 48 (34+14) в 61 матче;
- Кевин Де Брюйне – 45 (18+27) в 54 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: MessivsRonaldo.app