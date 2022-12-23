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    Холанд сделал 51 голевое действие в 2022 году. Больше только у 2 футболистов

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Ливерпулю» (3:2) в матче Кубка лиги.

    В 2022 году норвежец отличился 43 голами и 8 ассистами.

    51 результативное действие – это третий результат среди всех футболистов мира.

    1. Килиан Мбаппе – 72 (55+17) в 55 матчах;
    2. Лионель Месси – 65 (35+30) в 51 матче;
    3. Эрлинг Холанд – 51 (43+8) в 41 матче;
    4. Роберт Левандовски – 51 (42+9) в 51 матче;
    5. Неймар – 51 (32+19) в 42 матчах;
    6. Кристофер Нкунку – 50 (37+13) в 58 матчах;
    7. Гарри Кейн – 48 (34+14) в 61 матче;
    8. Кевин Де Брюйне – 45 (18+27) в 54 матчах.

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    Источник: MessivsRonaldo.app

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    Сегодня, 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1860

      lek! 1 час назад

      Машина , заканчивается противостояние Месси - Роналду , начинается Холанд - Мбапе.
      Интересно будет посмотреть .

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