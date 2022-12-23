Холанд сделал 51 голевое действие в 2022 году. Больше только у 2 футболистов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Ливерпулю» (3:2) в матче Кубка лиги.

В 2022 году норвежец отличился 43 голами и 8 ассистами.

51 результативное действие – это третий результат среди всех футболистов мира.

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