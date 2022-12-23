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    Гинер: «Что сказать по Азии? Есть такая часть света»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Что скажете по Азии?

    — Есть такая часть света.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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