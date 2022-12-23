Гинер: «Что сказать по Азии? Есть такая часть света»

Президент ЦСКА Евгений Гинер приехал на заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Что скажете по Азии?
— Есть такая часть света.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «Спорт-Экспресс»